L’épidémie de grippe A se poursuit en Nouvelle-Calédonie. La grippe saisonnière est arrivée un peu plus tard qu’à l’accoutumée. Les cabinets médicaux sont pris d’assaut et le Médipôle fait face à des difficultés. On y note une augmentation de plus de 20 % des passages aux urgences, sachant que des personnes arrivent aussi pour des compensations de maladies non traitées lors de l’épidémie de Covid-19. Pour répondre à cet afflux de malades, des lits supplémentaires ont été ouverts et certains patients sont envoyés à la clinique Kuindo-Magnin.

La grippe A est particulièrement virulente et contagieuse. Les personnes ayant contracté le Covid-19 récemment sont aussi plus fragiles. Les gestes barrière doivent être respectés. Et rappelons que la vaccination contre la grippe est fortement recommandée tous les ans pour les personnes vulnérables et/ou âgées de 65 ans et plus (prise en charge à 100 %). La nouvelle formule du vaccin spécial hémisphère Sud pour la souche qui circule actuellement doit être disponible dans le courant du mois.