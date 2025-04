Léonor Guilhem, en première ligne des discussions politiques

LE SOCLE DES ACCORDS

La voilà à présent au cœur du chaudron, habitée par la conviction qu’« un accord, un compromis politique, un cadre politique stable, c’est l’issue souhaitable et nécessaire pour la Nouvelle-Calédonie pour la paix sociale, pour l’avenir économique ».

Elle est en première ligne dans les échanges en visioconférence qui se poursuivent entre deux séances de négociations, alors que le ministre des Outre-mer et son équipe s’apprêtent à revenir à Nouméa à partir du 29 avril. Sans cacher ses doutes et ses inquiétudes, elle qui est née en Nouvelle- Calédonie entre les accords de Matignon-Oudinot et l’accord de Nouméa. « Il y a toute une génération, qu’on appelle génération des accords, qui en fait n’a jamais appris l’histoire de la Nouvelle-Calédonie, les accords de paix, déplore-t-elle. Ce qui laisse la place aux interprétations et, parfois, au révisionnisme. C’est pour ça qu’il est bon de rappeler que le socle politique et juridique, ça reste les accords. On ne peut pas en revendiquer, s’approprier ou reprendre seulement une partie. »

Léonor Guilhem estime qu’à ce moment de l’histoire « la Nouvelle-Calédonie a beaucoup de chance d’avoir Manuel Valls et Éric Thiers, les acteurs appropriés pour arriver à un accord, à un compromis politique ». À son écoute, on se dit que Manuel Valls et Éric Thiers ont aussi beaucoup de chance de l’avoir.

À Paris, Patrick Roger