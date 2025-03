Dans une allocution, lundi 24 mars, le directeur diocésain, Manoël Van Aerschodt, a lancé une « ultime alerte » aux élus : la situation financière de l’enseignement catholique (12 000 élèves), est « alarmante ». « Si avant fin avril 2025, aucune solution n’est trouvée pour nous apporter une contribution exceptionnelle de 500 millions, il ne nous sera plus possible d’honorer, après cette date, la totalité des salaires de nos 513 personnels », a déclaré le responsable. La loi garantissant le cadre du financement de l’enseignement privé (2023) n’a pas été à la hauteur des besoins selon lui, « ni dans le financement, ni dans l’engagement de toutes les institutions citées ». Les taux fixés ont aussi révélé « une insuffisance de financement ». Et malgré les alertes dès la rentrée 2024, ils ont été reconduits pour 2025, « sans concertation ».

Si tous les partenaires suivent ce mécanisme, comme le gouvernement, il ne sera plus possible d’assurer l’accueil des internes (892) et le repas des demi-pensionnaires (9 335). Face à la baisse « drastique et continue » des contributions institutionnelles, la Ddec, direction diocésaine de l’école catholique, a réduit sa masse salariale de 20 % sans licenciement économique, mais dit avoir « atteint les limites de ce qu’il est possible de faire sans mettre en danger la sécurité des élèves ». Sa trésorerie est à présent « épuisée, exsangue ». Elle rappelle que l’État s’est engagé sur l’équité d’éducation quels que soient le type d’établissement et le réseau d’enseignement fréquenté. « L’enseignement catholique a besoin de vous », a conclu le directeur.

C.M.