L’enquête du journal Le Monde fait réagir

Après la publication d’une enquête du Monde le 3 septembre, révélant les circonstances de la mort d’un jeune prisonnier qui aurait été frappé le 13 mai 2024 par les forces de l’ordre lors d’une mutinerie à laquelle il n’avait pas participé, le procureur de la République, Yves Dupas, a publié un communiqué précisant qu’une information judiciaire avait été ouverte par le Parquet le 31 juillet 2024. « L’autopsie réalisée le 23 mai 2024 ne permettait pas de déterminer les causes du décès », est-il indiqué. Néanmoins, « des investigations médico-légales […] se poursuivent afin de déterminer les causes du décès de cette personne et les conditions de sa prise en charge médicale ».
De son côté, le CDH KNC, collectif pour les droits humains en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, a demandé, dans un communiqué publié le 8 septembre, l’ouverture d’une enquête « indépendante, transparente et exhaustive », mais aussi la reconnaissance officielle de cette mort comme « faisant partie du bilan des violences liées aux émeutes de 2024 ». De même, des mesures judiciaires effectives à l’encontre des individus responsables, ainsi qu’une formation aux droits humains à destination des forces de l’ordre, « afin de supprimer ce type de dérapage lors de leurs interventions », sont réclamées.