[DOSSIER] « L’enfant apprend et grandit au travers de l’interaction sociale »

DNC : Quelles problématiques amènent les familles à consulter ?

Emmanuel Rivet : De plus en plus de parents viennent nous demander conseil sur la régulation des écrans et amènent ensuite leurs enfants, le plus souvent des préadolescents de 10-14 ans. L’usage excessif peut entraîner des difficultés scolaires, un désinvestissement des activités extérieures, notamment sportives ou encore des conflits familiaux. L’enjeu est de poser un cadre pour éviter que cet usage continue à poser des problèmes ou que la situation se dégrade.

Comment se déroule l’accompagnement ?

Nous commençons par une évaluation de l’usage des écrans, des réseaux sociaux ou des jeux vidéos, et de la façon dont cet usage pose souci. Ensuite nous travaillons sur le temps d’exposition, les espaces sans écrans, les alternatives à proposer en matière de loisirs et d’activités physiques. Nous aidons les familles à construire un cadre avec des limites favorisant un usage raisonné pour éviter la surexposition ou l’accès à des contenus inadaptés.