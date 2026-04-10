[DOSSIER] « L’enfant apprend et grandit au travers de l’interaction sociale »

Quand un enfant développe un usage problématique et une forme "d'addiction" aux écrans, « il peut y avoir comme un syndrome de sevrage lorsqu'on coupe les écrans avec des perturbations de l'humeur, des colères, explique Emmanuel Rivet. Mais les bénéfices d’un cadre apparaissent rapidement ».

À l’Agence sanitaire et sociale, le service Déclic, dédié aux addictions, accompagne des jeunes confrontés à des difficultés liées à l’usage des écrans ainsi que leurs parents. Il s’agit de les aider à poser un cadre protecteur à la maison, explique Emmanuel Rivet, psychologue, responsable du programme de prévention des addictions. 

DNC : Quelles problématiques amènent les familles à consulter ?

Emmanuel Rivet : De plus en plus de parents viennent nous demander conseil sur la régulation des écrans et amènent ensuite leurs enfants, le plus souvent des préadolescents de 10-14 ans. L’usage excessif peut entraîner des difficultés scolaires, un désinvestissement des activités extérieures, notamment sportives ou encore des conflits familiaux. L’enjeu est de poser un cadre pour éviter que cet usage continue à poser des problèmes ou que la situation se dégrade.

Comment se déroule l’accompagnement ?

Nous commençons par une évaluation de l’usage des écrans, des réseaux sociaux ou des jeux vidéos, et de la façon dont cet usage pose souci. Ensuite nous travaillons sur le temps d’exposition, les espaces sans écrans, les alternatives à proposer en matière de loisirs et d’activités physiques. Nous aidons les familles à construire un cadre avec des limites favorisant un usage raisonné pour éviter la surexposition ou l’accès à des contenus inadaptés.

Dans le baromètre santé jeune, le temps d’écran est associé à la sédentarité. Les écrans empêchent-ils nos jeunes de bouger ?

Oui, une majorité des jeunes dépassent les deux heures quotidiennes d’écran pendant leur temps libre, un seuil de temps passé assis ou allongé au-delà duquel apparaissent des problématiques de sédentarité. Certains vont jusqu’à sept heures par jour, toujours au détriment d’activités sportives, créatives ou sociales.

Quelles conséquences observe-t-on chez les plus jeunes enfants ?

Avant trois ans, l’exposition aux écrans perturbe le développement de compétences cognitives fondamentales, comme l’attention, la concentration ou les fonctions logiques. L’enfant ne manipule pas d’objet donc ne développe pas ses capacités motrices. Même avec des contenus pédagogiques, on observe un déficit de transfert, il a du mal à appliquer dans la vie réelle ce qu’il voit à l’écran. L’enfant apprend et grandit également au travers de l’interaction sociale et devant un écran, il n’est pas dans l’échange relationnel et son développement va en être fortement affecté.

À l’école, les effets d’une surexposition sont visibles : on observe des retards d’apprentissage, des difficultés de langage ou de compréhension des consignes. Mais ce qui est positif, c’est qu’on peut agir.

Et chez les adolescents ?

La surexposition affecte les compétences relationnelles, sociales. Les réseaux sociaux répondent à un besoin d’interactions, mais souvent au détriment des relations réelles. Cela nuit à l’imagination, à l’introspection, à la santé physique, augmente les risques d’insomnie ou d’anxiété et affecte le bien être et la santé mentale. Comme l’enfance, l’adolescence est une période de vulnérabilité, propice à l’installation durable de conduites addictives, écrans compris.

Comme l’enfance, l’adolescence est une période de vulnérabilité, propice à l’installation durable de conduites addictives, écrans compris.

Quels signaux doivent alerter les parents ?

Il vaut mieux s’inquiéter avant l’apparition de vrais problèmes de dépendance. Dès qu’un enfant a du mal à contrôler son usage, on parle d’usage à risque. Dans le baromètre santé jeune, quatre adolescents sur dix disent avoir essayé de diminuer leur temps d’écran sur les réseaux sociaux, sans y parvenir. Si on ne change rien, cet usage à risque va devenir problématique et on va avoir un ensemble de conséquences sur la vie quotidienne. Les signes sont variés : refus de participer à la vie familiale, isolement, négligence de l’hygiène, irritabilité au moment d’éteindre les écrans. Dans ce cas, il faut instaurer des règles claires, à la maison comme à l’extérieur, et revenir à un usage plus positif des écrans.

Peut-on effectuer des activités bénéfiques sur les écrans ?

Oui, s’ils sont utilisés avec discernement. Certains outils pédagogiques ou de recherche peuvent être intéressants, à condition d’avoir développé un regard critique. Les jeux vidéo ne sont pas mauvais en soi : ils peuvent être acceptables à certains moments, avec un contenu adapté.

Le temps passé sur des contenus éducatifs doit-il être comptabilisé ?

Cela reste du temps d’écran et bien souvent, du temps durant lequel on est passif.

L’usage des écrans à l’école n’est-il pas contradictoire avec les messages
de prévention ?

S’il est bien encadré et limité il peut y avoir des utilisations intéressantes, il faut établir une charte de bonne utilisation et réserver les écrans à des séquences pédagogiques pertinentes. La plupart des enseignants sont aujourd’hui très sensibilisés et les utilisent avec mesure.

Certains enfants sont-ils plus à risque que d’autres comme ceux souffrant
d’un déficit d’attention ?

Les enfants présentant des troubles de l’attention, vivant dans des univers peu stimulants ou anxiogènes, rencontrant des difficultés relationnelles, peuvent être plus attirés par les écrans ou s’y réfugier. Ce n’est pas rare de trouver des jeunes qui ont des difficultés relationnelles et qui développent une addiction aux jeux vidéos.

Votre recommandation d’âge pour un premier smartphone ?

Le smartphone n’est pas indispensable à l’entrée au collège. Un téléphone simple peut suffire. Il peut être introduit à l’adolescence avec des règles d’utilisation et, si besoin, des outils de contrôle de contenus.

Comment les adultes peuvent montrer l’exemple ?

En s’interrogeant sur leur propre usage. Est-ce qu’on est obligé d’être sur son téléphone quand on rentre ? Est-ce qu’on peut le laisser de côté pour la soirée afin de favoriser les échanges familiaux ? Il faut montrer l’exemple, les comportements parentaux servent de modèle, y compris en matière d’addictions. Cela vaut aussi pour les écrans.

Êtes-vous favorables aux lois de protection ?

Je suis favorable à ce qu’il y ait un ensemble de mesures pour protéger les publics les plus vulnérables. Cela fait partie des missions de l’État. Mais il est important que les parents aient conscience du bien-fondé de ces lois et qu’ils les appliquent à la maison. De plus en plus de parents se questionnent et se rendent compte des conséquences des écrans sur le développement des enfants.

Propos recueillis par Chloé Maingourd