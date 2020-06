L’Isee vient de publier la synthèse annuelle de l’emploi salarié en 2019. Bonne nouvelle, la situation du marché de l’emploi a cessé de se détériorer. Avec une très légère hausse de 0,3 % sur l’année, il s’est stabilisé après trois années de baisse continue. Le niveau moyen reste supérieur à la moyenne sur dix ans et la légère reprise de 0,3 % (200 emplois supplémentaires) permet même de retrouver un niveau d’emploi supérieur à celui de 2018.

Dans le détail, ce sont les services et l’industrie qui tirent l’emploi privé et permettent de compenser les destructions d’emploi enregistrées dans le bâtiment et la construction et, dans une moindre mesure, dans le secteur du commerce. Les grandes entreprises et celles de moins de 30 salariés ont employé moins de personnes qu’en 2018. La reprise vient d’entreprises qui ne comptaient aucun salarié en 2018. Ces 800 entreprises ont permis de créer 2 100 emplois salariés en 2019.

Si les différents plans de relance économique n’ont fait l’objet d’aucune évaluation sérieuse, les chi res laissent à penser qu’ils ne portent pas leurs fruits. Le prolongement du plan Pulse (plan d’urgence local de soutien à l’emploi mis en place en 2016) n’a pas permis d’empêcher l’explosion des licenciements économiques (+ 81 % par rapport à 2018) alors que le coût des différents dispositifs n’est pas anodin, en particulier pour la Cafat.