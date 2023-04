Dans l’extrême Nord, personne n’a oublié. Les mémoires sont marquées par l’échange du massif minier Poum-Koniambo entre la SMSP et la SLN, qui a signifié l’arrêt de l’exploitation minière en 2005. Et des emplois sacrifiés. « On ne veut pas revivre ce qu’il s’est passé à ce moment-là, déclare Henriette Tidjine-Hmae. Beaucoup sont restés sur le carreau. » Près de 20 ans plus tard, la maire craint pourtant de revivre le même scénario. La question a déjà été évoquée. « La SLN demandait un nouvel arrêté d’exploitation depuis plusieurs commissions minières », instance qui regroupe l’ensemble des services compétents, les collectivités et les coutumiers.

En janvier, cela avait mené au blocage du site par un sous-traitant. La maire avait envoyé un courrier à la province Nord, resté sans réponse. Ce qui l’inquiète ? Les 350 emplois « et les familles qui en dépendent ». Car l’économie de la commune, qui dispose de peu de ressources, s’est développée autour de la mine. Les structures hôtelières, comme l’hôtel Malabou Beach et le gîte Kejaon, logent les sous-traitants, par exemple. Le centre minier grandit, ses capacités de production ont augmenté, et des projets sont en cours. « Nous recevons des dossiers pour avis d’extension de capacité d’accueil ou de création de gîtes et de commerces. » Alors cette fois, après avoir reçu les cadres de la SLN jeudi 20 avril chargés d’informer les responsables du site minier, c’est au président du gouvernement qu’Henriette Tidjine-Hmae a envoyé un courrier. « On se sent un peu seuls. »