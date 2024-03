L’électricité devrait augmenter

Après trois majorations en 2022 et 2023, le gouvernement envisage à nouveau de revoir le tarif de l’électricité, dans le cadre « des mesures d’urgence destinées à rétablir l’équilibre financier du système électrique ». Une première hausse de 2,5 % est prévue au 1er avril, puis une seconde de 2,5 % au 1er juillet. Par ailleurs, la part des redevances communales devrait baisser et passer de 11 % à 8,6 %. Enfin, les revenus des gestion- naires de réseaux (EEC et Enercal) au titre de leur charge d’exploitation sont réduits de 5 % à partir du 1er avril et ce jusqu’au 31 décembre 2025.