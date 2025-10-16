L’église mormone du Mont-Dore incendiée

Lundi 13 octobre, vers 4 heures, l’église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours située au Mont-Dore, a été incendiée. Les pompiers sont intervenus, mais n’ont pas réussi à sauver l’intérieur du bâtiment, qui est « totalement détruit », a informé le procureur de la République, Yves Dupas.

Une enquête est en cours. Des gendarmes, arrivés sur site afin de sécuriser l’action des pompiers, ont été victimes de jets de pierres. Deux individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Trois autres auteurs ont été identifiés, mais sont toujours recherchés.