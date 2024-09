L’église de Pouébo vandalisée

Après les églises de Saint-Louis, Touho, Vao à l’île des Pins et Tyé à Poindimié, celle de Balade, à Pouébo, a à son tour été prise pour cible dans la nuit du 8 au 9 septembre. Selon Les Nouvelles Calédoniennes, l’autel et la porte principale (en partie) auraient été incendiés et un mur, tagué.