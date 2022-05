Le Front a choisi la fougue de Wali Wahetra pour mener la difficile bataille de la première circonscription, celle de Nouméa et des Îles, où le camp loyaliste est largement favori. Élue du Palika, vice-présidente de la commission de l’enseignement et de la culture du Congrès, l’institutrice originaire de Lifou veut croire que la victoire est possible. « Notre arme, c’est l’unité. On y croit et on y va gagnants ! » Brandissant les résultats d’un sondage réalisé en 2021 qui dit que 66 % des Français sont favorables à l’indépendance, elle compte « faire appel à la solidarité du peuple français » et dénoncer « l’attitude coloniale de l’État » depuis Paris.

Wali Wahetra aura pour suppléant Fidel Malalua, 4e vice-président de l’USTKE. Décidé à rassurer les électeurs vis-à-vis de l’indépendance, il en veut aux loyalistes qui « instrumentalisent » le destin commun. « Ils en ont fait des brochettes pour être élus. »

Autre configuration, autre choix dans la deuxième circonscription. Pour battre Thierry Santa et Nicolas Metzdorf et réussir là où Louis Mapou avait échoué en 2017 (45 % – 55 % face à Philippe Gomès), le FLNKS fait confiance à l’expérience de Gérard Reignier. « On va voir beaucoup de nouveaux élus et de jeunes dans cette Assemblée nationale qui ne connaissent pas forcément l’histoire de la Calédonie », pronostique le cadre de l’Union calédonienne, qui se propose de leur exposer son point de vue pour le passé et l’avenir.