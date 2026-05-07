L’école Louise-de-Greslan rouvre

Fortement dégradée durant le mouvement insurrectionnel de 2024, l’école Louise-de-Greslan a rouvert le 20 avril sous la forme d’un groupe scolaire, regroupant des élèves de la petite section au CM2. À l’occasion de l’achèvement de ce chantier de reconstruction, mené avec le soutien de l’État, une cérémonie a été organisée, mercredi 6 mai.
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