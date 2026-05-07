L’école Louise-de-Greslan rouvre

Fortement dégradée durant le mouvement insurrectionnel de 2024, l’école Louise-de-Greslan a rouvert le 20 avril sous la forme d’un groupe scolaire, regroupant des élèves de la petite section au CM2. À l’occasion de l’achèvement de ce chantier de reconstruction, mené avec le soutien de l’État, une cérémonie a été organisée, mercredi 6 mai.