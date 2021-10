Le confinement de cinq semaines est déjà lourd de conséquences pour les enfants et les familles calédoniennes. Sur le plan social, de santé mentale, économique. « L’école doit rapidement retrouver son rôle essentiel au sein de la société, à la fois sur l’apprentissage, la proximité des camarades, des adultes référents et l’accès à des services essentiels comme la cantine », a jugé Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement, notamment en charge de l’enseignement.

Les annonces seront formulées en fin de semaine sur l’assouplissement ou non du confinement, mais il a été estimé qu’il fallait néanmoins « un calendrier très clair pour que les équipes et les parents puissent se préparer ». L’idée est donc d’être prêts quitte à reporter encore les choses de quelques jours. Pour l’instant, la rentrée se ferait la semaine prochaine pour les collégiens et les lycéens et la semaine suivante pour les primaires.

Collèges et lycées

Si la Calédonie entre en phase de confinement adapté le 11 octobre, les grands ouvriront le bal dans la mesure où ils sont « plus aptes à respecter les gestes barrière et le port du masque et en raison des examens ». Dans les trois provinces, les collèges et les lycées les accueilleront mardi 12 octobre (le 11 au soir en internat), selon une organisation spécifique à chaque établissement en fonction des effectifs, des filières, etc. « On ne peut pas faire rentrer de la même façon un petit collège de brousse et un gros lycée comme Jules-Garnier », a expliqué Érick Roser, vice-recteur.

Pour certains établissements, des jauges seront instaurées afin de respecter la distanciation physique dans les salles de classe, à la cantine et en internat. La continuité pédagogique se poursuivra pour ceux qui restent à la maison avec toujours la gratuité de l’accès aux sites éducatifs et de l’internet mobile qui concerne 6 300 élèves et étudiants. L’alternance pourra se dérouler à la semaine ou un jour sur deux. La demi-pension se fera sur une plage élargie. La plupart des collèges ont privilégié l’affectation d’une salle à chaque classe et ce sont les enseignants qui changeront de pièces.