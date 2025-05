L’échec du « conclave »

« ANCRÉE DANS LA CONSTITUTION FRANÇAISE »

Une opposition, il y en a eu une, dès le vendredi 2 mai, au haut-commissariat lors d’une séance plénière, la première de ce troisième déplacement en un peu plus de deux mois. L’État a présenté oralement un projet fondé sur « une souveraineté avec la France », comme DNC l’avait évoqué dans son précédent numéro.

Manuel Valls a détaillé son intention jeudi 8 mai avant de prendre la route vers l’aéroport. Cette souveraineté avec la France pourrait se traduire par un transfert et une délégation immédiate des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie ‒ défense, sécurité, monnaie, justice ‒ l’instauration d’une double nationalité, française de droit et calédonienne, l’établissement d’un statut international, à l’issue d’un délai à déterminer et à négocier.

« Ancrée dans la Constitution française, notre proposition permettait de garder un lien structurel, solide et pérenne entre la France et la Nouvelle-Calédonie et de régler le dossier du corps électoral, la question du droit à l’autodétermination et de sortir du processus de décolonisation », a souligné Manuel Valls.

Cette suggestion a reçu, selon nos informations, un accueil favorable de Calédonie ensemble, de l’Éveil océanien, du FLNKS nouveau format et de l’UNI. Les Loyalistes et le Rassemblement s’y sont, en revanche, fermement opposés, y voyant là une sorte d’indépendance.