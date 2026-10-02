Léa Creux, une voix engagée pour le Pacifique

À 25 ans, Léa Creux est passionnée par les cultures du Pacifique. Elle met ses compétences en géopolitique au service de la préservation de la biodiversité et entend bien contribuer, à sa manière, à faire rayonner sa région.
Un sourire, une aisance à l’oral et surtout, une soif d’apprendre. À 25 ans, Léa Creux est chargée d’études au sein de l’association Gardiens des îles, qui œuvre à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique.
Un métier qu’elle ne pensait pas exercer un jour, mais qui n’est finalement pas si éloigné de son domaine de prédilection : la géopolitique du Pacifique. Diplômée d’une licence de sciences politiques et d’un master de géopolitique, obtenus à Paris entre 2020 et 2025, elle s’est notamment passionnée pour les relations internationales.
Selon elle, le « contexte » du territoire « nous pousse à nous intéresser à la politique ». Ainsi, « j’ai toujours aimé regarder les médias, voir ce qu’il se passait dans le monde », raconte-t-elle. Pour son mémoire, elle a choisi d’étudier l’insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie et son lien avec la stratégie indopacifique française.
UNE DIVERSITÉ CULTURELLE
En parallèle, son intérêt pour la protection de l’environnement s’est manifesté tôt. « Je pense qu’en Nouvelle-Calédonie, il est difficile d’ignorer cet enjeu. » Au lycée, elle se souvient avoir été membre du collectif Allons plus loin, avec lequel elle participait à des actions de ramassage de déchets et de sensibilisation à l’environnement, notamment aux côtés de l’organisation WWF et de l’association Caledoclean. « J’étais assez active dans ce domaine, mais j’ai malheureusement dû arrêter lorsque je suis partie faire mes études en France ».
Une parenthèse qui n’aura finalement pas duré. Par un heureux hasard, Léa a eu l’opportunité d’effectuer son stage de fin de master à la CPS, Communauté du Pacifique, au sein de la division du changement climatique et durabilité. Cette expérience a renforcé son envie de travailler sur la région. « Ça m’a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment sur la diversité culturelle du Pacifique et les défis propres à chaque région. Nous avons bien sûr des enjeux communs, mais des domaines comme l’économie, la santé, peuvent être très différents d’une région à l’autre. »
C’est finalement au sein de l’association Gardiens des îles que Léa poursuit son engagement en faveur du Pacifique et de son environnement. Fin 2025, Malik Oedin, le président de l’association, la contacte alors qu’un poste est sur le point d’être ouvert. La jeune femme cochait toutes les cases. « Au sein de l’association, notre objectif est double : participer à la conservation de la biodiversité et renforcer les compétences des jeunes en les accompagnant. Nous avons identifié en Léa un excellent profil », se rappelle-t-il.
Pendant neuf mois, Léa a ainsi coordonné une étude sur la gestion coutumière des ressources naturelles en Mélanésie. Un travail dirigé par l’université de Melbourne, visant à identifier les pratiques de préservation de l’environnement mises en place par les communautés et les autorités coutumières du Vanuatu, des Salomon et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Si elle n’est pas scientifique ni experte dans l’environnement, Léa sait faire de la recherche. Par ailleurs, « même s’il s’agit de la gestion des ressources naturelles, il faut également prendre en compte les enjeux de pouvoir, les cadres législatifs des différentes régions et la reconnaissance des compétences coutumières », précise la chercheuse.
« TRAVAILLER POUR MON PAYS »
Elle en ressort grandie et riche de nouvelles connaissances. « Je me rends compte qu’il y a pleins de pratiques que je ne connaissais pas, ou dont je ne soupçonnais pas l’utilité dans la protection de l’environnement », illustre-t-elle.
Dans quelques semaines, la jeune femme s’envolera vers Melbourne, en Australie, où elle présentera le rapport de cette étude à l’occasion du lancement du réseau bioculturel mélanésien. L’objectif : développer les échanges entre les scientifiques mélanésiens et les institutions, afin de faire face aux défis environnementaux.
À plus long terme, Léa Creux envisage plusieurs pistes, comme travailler dans le domaine des relations internationales de la Nouvelle-Calédonie, participer à l’organisation du Festival des arts du Pacifique 2028 ou quelconque projet qui permettrait de « faire rayonner la région ».
Avec un fil conducteur : « continuer à créer des liens entre les États du Pacifique » et « travailler pour mon pays »
Nikita Hoffmann