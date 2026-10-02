Léa Creux, une voix engagée pour le Pacifique

Un sourire, une aisance à l’oral et surtout, une soif d’apprendre. À 25 ans, Léa Creux est chargée d’études au sein de l’association Gardiens des îles, qui œuvre à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre le changement climatique.

Un métier qu’elle ne pensait pas exercer un jour, mais qui n’est finalement pas si éloigné de son domaine de prédilection : la géopolitique du Pacifique. Diplômée d’une licence de sciences politiques et d’un master de géopolitique, obtenus à Paris entre 2020 et 2025, elle s’est notamment passionnée pour les relations internationales.

Selon elle, le « contexte » du territoire « nous pousse à nous intéresser à la politique ». Ainsi, « j’ai toujours aimé regarder les médias, voir ce qu’il se passait dans le monde », raconte-t-elle. Pour son mémoire, elle a choisi d’étudier l’insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie et son lien avec la stratégie indopacifique française.

UNE DIVERSITÉ CULTURELLE

En parallèle, son intérêt pour la protection de l’environnement s’est manifesté tôt. « Je pense qu’en Nouvelle-Calédonie, il est difficile d’ignorer cet enjeu. » Au lycée, elle se souvient avoir été membre du collectif Allons plus loin, avec lequel elle participait à des actions de ramassage de déchets et de sensibilisation à l’environnement, notamment aux côtés de l’organisation WWF et de l’association Caledoclean. « J’étais assez active dans ce domaine, mais j’ai malheureusement dû arrêter lorsque je suis partie faire mes études en France ».

Une parenthèse qui n’aura finalement pas duré. Par un heureux hasard, Léa a eu l’opportunité d’effectuer son stage de fin de master à la CPS, Communauté du Pacifique, au sein de la division du changement climatique et durabilité. Cette expérience a renforcé son envie de travailler sur la région. « Ça m’a ouvert les yeux sur plein de choses, notamment sur la diversité culturelle du Pacifique et les défis propres à chaque région. Nous avons bien sûr des enjeux communs, mais des domaines comme l’économie, la santé, peuvent être très différents d’une région à l’autre. »