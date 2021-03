Le premier confinement, entré en vigueur le 24 mars 2020 pour trois semaines, avait été décrété après la détection d’un cas de coronavirus que l’on pensait autochtone, mais qui s’était finalement avéré importé, suite à une erreur de test. La chaîne de contamination n’avait pas eu le temps de se créer. Entre-temps, 58 cas ont été détectés en quatorzaine écartant la propagation du virus.

Un an après, la situation est tout autre. La Nouvelle-Calédonie n’est plus l’une des seules terres « Covid-Free » au monde. Neuf premiers cas ont été détectés hors quatorzaines le week- end dernier, annonce faite par les autorités dimanche soir. Huit viennent ou reviennent de Wallis-et-Futuna et le neuvième est un cas contact. Deux foyers sont identifiés : un foyer dit du « centre-ville » qui comprend trois Nouméens revenus de Wallis par le vol du 27 février et une personne de leur entourage immédiat. Ici, 56 personnes contact ont été identifiées, 31 dans les entourages et 25 qui les ont côtoyés dans l’avion. Un autre foyer est hospitalier. On y trouve cinq Wallisiens-et- Futuniens : trois patients en évacuation sanitaire et deux accompagnants. Quatre étaient pris en charge à la clinique Kuindo-Magnin et le cinquième au Médipôle. Pour ce foyer, 70 cas contact ont été identifiés, majoritairement du personnel de santé.

Lundi, les autorités sanitaires ont procédé à 257 tests PCR, notamment sur une partie de ces personnes et les résultats sont tous revenus négatifs. Mardi en revanche, trois nouveaux cas ont été identifiés : ils concernent deux cas contact du foyer du centre-ville et une personne ayant voyagé récemment à Wallis-et-Futuna. Mercredi, quatre nouveaux cas positifs ont été détectés à l’issue des tests journaliers. Une personne est reliée à un patient évasané, une autre à la famille nouméenne revenue de vacances, un troisième, symptomatique depuis neuf jours est revenu de voyage de Wallis-et-Futuna et le dernier a été détecté lors d’un test de dépistage dans le cadre d’un bilan pré-hospitalier. Il n’y a pas suffisamment d’éléments pour l’instant pour relier cette personne à la vague de contaminations en lien avec Wallis-et-Futuna.

On notera par ailleurs qu’un variant anglais du Covid-19 a été identifié lors des analyses.

Précisions enfin que toutes les personnes de retour de l’archipel ou contact ne seront pas testées en même temps, mais bien selon la date de leur contact potentiel ou de leur voyage pour que le test soit probant. Toutes sont invitées à s’isoler et sont « sous surveillance ».

Des réponses attendues de Wallis

Si ces cas ont été détectés, c’est à la suite d’une enquête déclenchée par la Direction des affaires sanitaires et sociales samedi. Un souhait du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, suite à la confirmation, la veille, du premier cas de coronavirus hors sas sanitaire à Wallis- et-Futuna avec qui nous entretenions une bulle sanitaire. Un premier cas « autochtone » : le patient identifié, principal du collège de Lavegahau, avait effectué une quarantaine du 18 au 31 janvier à son retour de Métropole et était sorti après deux tests PCR négatifs, à sept et quatorze jours. Il a présenté des symptômes banals à partir du 23 février, mais n’a été testé positif que le 6 mars lors d’un troisième test PCR, lorsque son état de santé s’est aggravé.