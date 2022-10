Les électeurs vanuatais ont retrouvé les urnes avec deux ans d’avance. Des élections pour renouveler le Parlement ont été organisées après la dissolution de l’institution le 19 août par le président Nikenike Vurobaravu et à la veille d’une motion de censure contre le Premier ministre, Bob Loughman. 302 307 électeurs étaient appelés aux urnes, jeudi 13 octobre, pour élire 52 députés. Six anciens Premiers ministres étaient en lice, dont l’actuel chef du gouvernement. Sept femmes tentaient aussi leur chance pour entrer dans cette assemblée exclusivement masculine. Le temps imparti a poussé les candidats vers les réseaux sociaux, TikTok et Facebook en tête. Un jour férié a été spécialement décrété, mais un faible taux de participation était attendu. « Le bureau électoral, les candidats et les électeurs n’étaient pas prêts », a prévenu le président du conseil électoral du Vanuatu, Edward Kaltamat à l’AFP. Les résultats officiels seront connus dans les prochaines semaines. Selon le Vanuatu Daily Post, toutes les urnes sont arrivées, lundi 17 octobre, à Port-Vila pour le décompte. Aucun des principaux partis politiques présents au scrutin n’aurait emporté la majorité simple, soit 27 des 52 sièges du Parlement. Plusieurs partis, assurés d’avoir un siège, ont déjà annoncé vouloir former une coalition gouvernementale.

Photo : William WEST / AFP