Le transport des Loyauté en priorité

Le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, devait se rendre aux îles Loyauté ce jeudi 6 août, pour évoquer le dossier Air Calédonie, qu’il veut sortir de l’enlisement. Une opération « île morte » a été organisée lundi 3 août, à Ouvéa par le maire Maurice Tilewa, pour demander la reprise des vols et une marche de citoyens s’est tenue le lendemain à Maré. Le député Nicolas Metzdorf appelle l’État, la province des Îles, les communes et les autorités coutumières à « faire preuve de responsabilité au profit de l’intérêt général et non celui de quelques-uns qui ont pris la population en otage ».