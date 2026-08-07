Le transport des Loyauté en priorité

Le président du gouvernement, Milakulo Tukumuli, devait se rendre aux îles Loyauté ce jeudi 6 août, pour évoquer le dossier Air Calédonie, qu’il veut sortir de l’enlisement. Une opération « île morte » a été organisée lundi 3 août, à Ouvéa par le maire Maurice Tilewa, pour demander la reprise des vols et une marche de citoyens s’est tenue le lendemain à Maré. Le député Nicolas Metzdorf appelle l’État, la province des Îles, les communes et les autorités coutumières à « faire preuve de responsabilité au profit de l’intérêt général et non celui de quelques-uns qui ont pris la population en otage ».
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