La mairie a revu son dispositif de traitement des passeports et cartes d’identité en vue des grandes vacances de fin d’année. Chaque jour, les prises de rendez-vous sont ouvertes pour une journée quatre semaines plus tard avec davantage de créneaux, grâce aux moyens obtenus par l’État. Les administrés qui ont leur rendez-vous sont priés de remplir en ligne une pré-demande pour accélérer la démarche le jour J. Il est aussi demandé d’honorer son rendez-vous… 80 000 titres devraient être émis cette année dans la capitale. Le haut-commissariat demande à chacun de vérifier la validité de son passeport avant les vacances. De nombreux pays exigent que le titre soit encore valable six mois après la date de sortie de leur territoire. C’est notamment le cas de pays de la région (Australie, Nouvelle-Zélande, etc.) et de certaines escales, comme Singapour.