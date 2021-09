De multiples raisons

Le niveau de vie est à 172 200 francs pour une personne seule. La moitié de la population calédonienne touche moins, l’autre moitié davantage. Ce revenu a augmenté d’1,5 % par an sur dix ans, mais « les évolutions des niveaux de vie sont différentes selon les types de ménages », note l’Isee, qui précise que « les couples avec enfant(s) et surtout les familles monoparentales ayant bénéficié de la hausse des prestations sociales », ont connu les plus fortes augmentations du niveau de vie comparé aux couples sans enfant et des ménages dit complexes.

L’Isee note aussi que « le niveau de vie médian des ménages non kanak (234 200 francs) est deux fois plus important que celui des ménages kanak (116 800 francs) ». Cette inégalité est attribuée à la structure même des familles (taille, composition et situation), à l’activité des personnes et au type de professions exercées. « Les Kanak occupent des professions moins rémunératrices. En effet, seuls 4,4 % des actifs kanak sont des cadres et 15,3 % des professions intermédiaires. Pour les actifs non kanak, ces parts sont respectivement de 15,7 % et 26,7 % », indique l’institut dans son rapport.