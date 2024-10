Le thon perd le marché japonais

Alors que 2024 s’annonçait être une « très bonne » année pour la pêche hauturière, les déboires s’amoncellent depuis la crise. Dernier en date, la suppression de la liaison aérienne pour Tokyo, privant les acteurs du secteur d’un marché complémentaire.

L’engin de levage dépose les imposants thons jaunes sur le quai, à Nouville. L’équipage du Hoot ma Whaap, palangrier de Navimon, de retour d’une campagne de pêche, décharge les poissons conservés dans la cale lundi matin, le 30 septembre. Les prises, d’une trentaine de kilos chacune, sont transportées jusqu’aux ateliers de Pacific Tuna, situés en face. Comme d’habitude, une partie aurait dû prendre l’avion direction le Japon, dont la population est friande de cette chair. « Selon les saisons, on peut attraper de 20 à 150 thons jaunes par bateau. Ce delta ne peut pas être absorbé par le local », explique Jessica Bouyé, directrice de Pacific Tuna. Ce ne sera pas le cas cette fois.

Déjà entravé depuis la crise avec la réduction des vols, l’export a été stoppé net le 1er septembre. Aircalin a décidé d’arrêter la liaison vers Tokyo en raison de motifs économiques, au grand dam des acteurs de la filière. D’autant que le pays du Soleil-Levant constituait un débouché fiable et rentable depuis vingt ans. « C’est un client fidèle qui paye un bon prix et nous permet d’évacuer 80 % de nos captures de cette espèce », souligne Mario Lopez, président de la Fédération des pêcheurs hauturiers.

DES STOCKS « RECORDS »

Un coup dur pour le secteur, très affecté ces cinq derniers mois. « La consommation s’est effondrée, des grandes surfaces ont disparu, les écoles sont restées fermées, il y a eu des départs du territoire », liste Mario Lopez, à la tête de Pescana. Résultat, les entreprises sont contraintes de congeler les poissons qu’elles peinent à vendre. « Nous avons des stocks records et devons faire appel à des sociétés externes parce que nous n’avons plus de place », raconte Jessica Bouyé. Une charge supplémentaire à assumer.

300 tonnes de thons ont été exportées en 2023 pour environ 100 millions de francs (700 tonnes pour 400 millions de francs

en 2022), selon les chiffres de l’Isee et l’IEOM. Ce produit pèse 0,1 % des exportations.

Pour pallier à l’interruption de la ligne directe, passer par l’Australie ou Singapour en vue de rejoindre le Japon a été proposé. Le problème, le temps d’acheminement est plus long et les frais plus élevés. « Aircalin nous a proposé des devis, mais rien que le fret se monte à 600 au lieu de 300 francs », indique Mario Lopez, parti en quête de nouvelles pistes de développement.

Le directeur de Pescana vient de participer au Seafood Expo Asia, à Singapour justement. « Nous essayons d’identifier des niches. Nous avons des opportunités qui ne sont pas concluantes pour l’instant, alors nous continuons d’y travailler. » Il y a aussi l’Hexagone, poursuit Mario Lopez, qui y expédiait plusieurs centaines de kilos chaque semaine avant le Covid. La ligne pour Paris via Bangkok offre une opportunité. Le président de la fédération veut la saisir, il a repris contact avec ses anciens acheteurs. « Nous devons nous creuser les méninges pour trouver des solutions. »

PROPOSER UNE POLITIQUE « COHÉRENTE »

Une autre alternative pourrait être l’augmentation des envois de thon surgelé vers les conserveries du Pacifique, comme à Pago Pago aux Samoa américaines, de l’Asie ou de l’Europe. Mais, cela est financièrement moins intéressant. « C’est un marché qui veut du volume, du coût bas et du congelé. » À l’opposé du japonais. Or, si la suspension de la ligne Nouméa-Tokyo n’est pas définitive, une reprise paraît peu crédible avant quelques années.

Une réflexion émerge localement, des initiatives naissent à petite échelle, comme le fumage du poisson. « Il faut accroître la transformation », considère Mario Lopez.

Chez Pacific Tuna, l’année 2025 s’annonce compliquée. « Je n’ai pas de visibilité, je ne sais pas comment on arrivera à tenir, analyse Jessica Bouyé, dont le principal objectif est de préserver l’emploi. Nous réduisons les charges, la sous-traitance. Nous avançons mois après mois. » Les perspectives ne sont guère réjouissantes.

Plus globalement, la professionnelle estime que le contexte met en avant l’absence d’une politique « cohérente ». « Il y a cinq ans, il fallait absolument exporter, maintenant on nous dit d’arrêter parce que ce n’est pas bénéficiaire. » Et s’interroge sur la volonté du gouvernement. « Cela nous met la tête sous l’eau, alors que la pêche hauturière fournit 100 % des besoins. L’année dernière a été une mauvaise année, celle-ci devait être très bonne et ne l’est pas, on s’enfonce. »

PACIFIC TUNA L’atelier de découpe, transformation et vente, a été fondé en 2007 par la Sodil, à qui appartient également Navimon (plus ancien armement de Nouvelle-Calédonie créé en 1987). Ses huit palangriers capturent entre 1 200 et 1 400 tonnes de poissons par an (sur 2 500 en moyenne par les 14 navires hauturiers en activité), surtout du thon blanc (entre 70 et 75 %), du jaune, du bachi et des prises saisonnières (marlin, mahi-mahi, saumon des dieux). La grande majorité est destinée au marché local.

TOKYO, LA FIN ? Particulièrement touchée par la crise, Aircalin a redimensionné son réseau

en décidant notamment de « suspendre jusqu’à nouvel avis » les vols vers le Japon, la ligne étant déficitaire. Compagnie commerciale, orientée sur les passagers, la question du fret n’est pas un élément déterminant dans le choix de maintenir ou non une liaison. Ce que regrette, d’une certaine façon, Jessica Bouyé. « Peut-être qu’un vol ou deux par semaine auraient pu être conservés pour ces exportations. Il y a une perte d’argent mais, en contrepartie, des taxes, et cela joue sur la balance commerciale. » Au-delà de l’argument économique, évidemment capital en période de grave crise, cela pose la question du rôle de la compagnie pays comme outil de développement.

Anne-Claire Pophillat