Le 28 septembre 2000, Jacques Lafleur, Jean-Lèques et Anne Loste inauguraient le Théâtre de l’Île. Leur « soutien infaillible » pour ce lieu de spectacle et d’esprit, « sans interventionnisme », a été salué mardi soir, lors de la présentation de la saison 2020. Cette saison, a regretté Dominique Clément- Larosière, directeur et programmateur, est « moins costaude » que ce qu’elle aurait dû être en cette année anniversaire. Les subventions ont encore « dramatiquement baissé » et cette absence de soutien pose un « véritable problème ».

Avec 135 millions de francs de chiffre d’affaires, 50 millions de recettes, plus de 23 500 spectateurs et un taux de remplissage à 84 % en 2019, l’établissement s’en sort, ce qui n’est pas le cas de toutes les structures, mais il doit chaque année réduire la voilure. En 2020, il accueillera neuf spectacles extérieurs et deux productions locales de Dominique Jean et Alain Mardel. Plus que jamais, les Calédoniens sont invités à se déplacer à Nouville pour se faire plaisir et soutenir le Théâtre dont l’action, on le sait, bénéficie également aux scolaires avec plus de 5 000 visites par an.

Pour tous les goûts

Cette fois encore, le Théâtre propose un savant mélange de pièces modernes, classiques, de théâtre, de chanson et d’humour.

La saison débutera, à la fin du mois, avec Ensemble de Fabio Marra avec Catherine Arditi (La sœur de Pierre) en maman d’un garçon déficient mental qu’elle refuse de placer. À voir également au mois d’avril, la production de Marc Citti, Les vies de Swann, une pépite drôle et cocasse avec notamment Élise Narnicol, Arnaud Dupont et Marc Citti. Swann est doté d’un pouvoir extraordinaire, il peut se projeter dans l’avenir et exposer son père aux grandes étapes de sa future vie !

Les vies de Swann ©Karine Letellier