La Nouvelle-Calédonie savait qu’elle n’échapperait pas au choc pandémique du Covid-19. Comme tous les pays de la planète. Et en l’occurrence de par ses relations étroites avec la France, ses connexions avec le Japon, l’Australie… où le virus gagnait du terrain. Les autorités se préparaient donc déjà à son apparition : les outils de gestion sanitaire s’affinaient entre la Dass et le Médipôle, les contrôles se renforçaient progressivement aux entrées aériennes et maritimes. La caméra thermique fut instaurée, en renfort du suivi sanitaire et du contrôle de fiches, le 6 mars, à Tontouta, avec l’entrée de la Métropole et du Japon en zone à risque. L’opinion publique, avec toujours un temps d’avance et une inquiétude grandissante, jugeait les mesures insuffisantes, tout comme une partie de la classe politique et coutumière.

L’escalade

Le mardi 17 mars, l’isolement à domicile de tous les passagers sans symptômes venant de l’international est finalement entré en vigueur. (Les passagers avec des symptômes étaient déjà destinés au Médipôle et les personnes contact au Cise de Koutio). Ce même jour, l’arrivée des navires de croisière a été suspendue, les déplacements extérieurs déconseillés et les voyages scolaires à l’étranger interdits. Là encore, l’opinion tançait, assurée que des personnes feraient voyager ce virus jusque chez nous.

Elle avait raison : le mercredi 18 mars, après maintes rumeurs démenties, les autorités ont annoncé nos premiers cas de coronavirus sur deux personnes en provenance de Sydney. Le lendemain, 19 mars, Thierry Santa et Laurent Prévost tenaient leur première conférence de presse commune. Ils annonçaient la mise en quarantaine stricte d’un millier de passagers dans les hôtels réquisitionnés. Un dispositif mobilisant des moyens colossaux et qui s’avérera finalement rapidement intenable (lire plus bas). Mais il était destiné à s’assurer du respect des règles de confinement qui, assurément, ne l’étaient pas par tous, à domicile.