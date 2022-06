Qu’est-ce qui pourrait être fait ? Il faut agir pour maîtriser les feux, lutter contre les dégâts occasionnés par les cerfs et planter. Mais on ne peut pas planter des milliards d’arbres – sur un plan logistique et matériel ce n’est pas possible – et le coût unitaire du reboisement est dix fois plus important que ce que rémunèrent les crédits carbone à l’heure actuelle sur le marché mondial. Des stratégies de restauration forestière plus efficientes sont nécessaires, planter des espèces pyro-retardantes, comme le bourao et le palétuvier de montagne, et passer à des approches innovantes comme le semis de graines, une technique à large échelle et à moindre coût. Et ce sont des projets à long terme, on parle de trente ans. Avec un paiement sur résultat. Le carbone n’est pas là ? Le paiement n’est pas là.

J’estime le gisement d’emplois à plusieurs centaines d’équivalent temps plein dans l’idée de valoriser 30 % du potentiel théorique existant, ce qui serait déjà une belle performance.

La création d’un secteur d’activité économique est-elle envisageable ? Les volumes échangés sur les marchés mondiaux de la compensation carbone sont croissants, la demande est supérieure à l’offre et on s’attend à un fort développement du secteur. Valoriser 30 % du potentiel théorique qu’offre la nature permettrait la création de plusieurs centaines d’emplois et contribuerait à la responsabilité climatique du pays. Ce serait déjà une belle performance. C’est un marché local, mais aussi international, on pourrait vendre ailleurs. Pour cela, il faut avoir de la crédibilité et de la visibilité, et donc que la Nouvelle-Calédonie se positionne sur ce secteur de manière officielle et politique, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Il y a des programmes de compensation extrêmement modestes en Nouvelle-Calédonie et une absence de transparence en matière d’évitement.