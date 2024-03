Le territoire n’est pas prêt face aux risques climatiques majeurs

La Chambre territoriale des comptes a examiné la politique de sécurité civile dans le domaine des risques climatiques majeurs à compter de 2018. Le rapport, débattu dans l’hémicycle du Congrès jeudi 21 mars, livre des conclusions sévères. « La politique de prévention des risques en Nouvelle-Calédo- nie est émergente, parfois embryonnaire pour certains de ces volets, relève la CTC. Un cadre juridique et financier doit être mis en place. » La planification de la couverture des risques est jugée « défaillante ».

La chambre recommande notamment de finaliser le schéma directeur afin de coordonner l’action des centres d’incendie et de secours. De plus, selon l’analyse, le potentiel opérationnel est « actuellement insuffisant pour assurer la couverture des risques ». Par exemple, les moyens des services d’incendie et de secours souffrent de multiples limites capacitaires touchant, en premier lieu, les moyens humains.