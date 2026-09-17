Le territoire invité au sommet Japon-Pacifique

Lors d’une visite vendredi 11 septembre d’une délégation japonaise conduite par Sada-masa Oue, conseiller spécial de la Première ministre nippone, la Nouvelle-Calédonie, représentée par le président du gouverne- ment Milakulo Tukumuli, a officiellement été conviée à la 11e édition du sommet des dirigeants des îles du Pacifique (PALM) prévue à Yokohama en juillet 2027. Cet événement, qui réunit tous les trois ans les chefs d’État et de territoire des pays membres du Forum des îles du Pacifique (FIP), traitera les priorités régionales notamment en matière de changement climatique ou de sécurité maritime.