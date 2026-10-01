Le territoire dans le « Best in Travel 2027 »

La Nouvelle-Calédonie intègre le « Best in Travel 2027 », la sélection annuelle des 50 destinations et expériences à découvrir dans le monde entier opérée par le guide de voyage réputé Lonely Planet. « Un formidable coup de projecteur international pour la destination, à un moment clé de sa relance touristique », s’est félicitée la semaine passée l’agence Nouvelle-Calédonie Tourisme. Cette bonne nouvelle fait suite à la visite de l’éditrice de Lonely Planet pour l’Océanie, Jessica Lockhart, sur le territoire.