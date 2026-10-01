Le territoire dans le « Best in Travel 2027 »

La Nouvelle-Calédonie intègre le « Best in Travel 2027 », la sélection annuelle des 50 destinations et expériences à découvrir dans le monde entier opérée par le guide de voyage réputé Lonely Planet. « Un formidable coup de projecteur international pour la destination, à un moment clé de sa relance touristique », s’est félicitée la semaine passée l’agence Nouvelle-Calédonie Tourisme. Cette bonne nouvelle fait suite à la visite de l’éditrice de Lonely Planet pour l’Océanie, Jessica Lockhart, sur le territoire.
Sur le même thème
Pourquoi choisir les outre-mer ? C’est à cette question qu’ont tenté de répondre les participants de la première édition de Choose outre-mer, sommet organisé par le ministère des Outre-mer « pour accélérer l’investissement et l’emploi dans les territoires ultramarins ». La grand-messe qui s’est tenue le 1er octobre dans la […]
En raison des conditions météorologiques et du risque élevé d’incendies, l’usage du feu à des fins non domestiques est inter- dit en Nouvelle-Calédonie jusqu’à nouvel ordre, a indiqué la Sécurité civile jeudi 24 septembre. L’interdiction concerne notamment les feux de jardinage, le brûlage de déchets et les barbecues en pleine […]
À la suite de la découverte par les Fanc, Forces armées de Nouvelle-Calédonie, d’un échouage massif de jeunes cachalots – une vingtaine – sur l’îlot Reynard, à environ 600 kilomètres de la Grande Terre, au nord du plateau des Chesterfield, dans le parc naturel de la mer de Corail, le […]