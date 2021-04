Mais au-delà de ces batailles feutrées du siège parisien, des enjeux de taille attendent la SLN. Après les blocages qui ont poussé le métallurgiste à quasiment épuiser ses réserves de minerai, il faut désormais mettre les bouchées doubles sur mine, tout d’abord, et à l’usine, ensuite. La question des exportations de minerai est également loin d’être réglée. Il n’existe pas vraiment de consensus et de plus en plus d’élus s’interrogent sur le positionnement de la SLN qui réclame de nouvelles autorisations d’exportation sans indiquer clairement ses intentions concernant l’avenir de ses activités de métallurgiste.

Une absence de visibilité qui pose clairement problème, en particulier sur le pilier de la compétitivité des coûts de l’énergie. C’est tout l’enjeu du remplacement de la centrale électrique au fuel de Doniambo. Sans refaire tout l’historique, la situation est en grande partie le fait d’une décision, remontant à 2012- 2013, de distribuer les réserves accumulées de la SLN en dividendes aux actionnaires en lieu et place de financer une nouvelle centrale électrique. Ce sont donc les pouvoirs publics qui ont repris la main sans que le dossier ne parvienne à avancer. Il se pourrait, toutefois, que la décision ne soit plus que l’affaire de quelques mois.

Nouvelle-Calédonie Énergie (NCE), la société créée pour porter le projet, travaille sur deux alternatives. L’une consiste à approvisionner l’usine et la distribution publique, avec une énergie massivement produite par le photovoltaïque. Il serait question d’une ferme photovoltaïque géante d’une puissance comprise entre 610 et 980 MWc et reposant sur des batteries pour stocker l’énergie d’une capacité de l’ordre de 1,3 GWh et 2 GWh. Il conviendrait d’ajouter dans le mix une énergie d’origine thermique représentant tout de même 10 à 30 % de la consommation de la SLN.