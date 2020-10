Les Rendez-vous du Congrès attirent plus ou moins les foules en fonction des thématiques proposées. À l’occasion du débat organisé sur le suicide, le 15 septembre, l’assemblée du boulevard Vauban était pleine, signe que le sujet intéresse les Calédoniens. Il faut dire que le Caillou est tout particulièrement touché par ce fléau. Les chiffres sont tristement stables et élevés. Chaque année, une quarantaine de personnes se donnent la mort, ce qui représentait, pour 2018, un taux brut de mortalité de 16,4 pour 100 000 habitants. Un chiffre extrêmement préoccupant puisqu’il constitue l’un des pires au monde, si on le compare aux chiffres de l’Organisation mondiale de la santé.

Exception faite du débat organisé au Congrès, la question du suicide est peu voire pas abordée dans l’espace public bien qu’il s’agisse d’un problème de santé publique majeur. Le président du Congrès, Roch Wamytan, à l’initiative de ces Rendez-vous, a déclaré en introduction que le suicide n’était pas uniquement un problème familial, mais bien un problème de société, s’interrogeant au passage sur la pertinence et l’adéquation des politiques publiques. La question de la responsabilité de la société calédonienne dans cette situation a été posée à plusieurs reprises par les invités dont le docteur Benjamin Goodfellow, psychiatre au CHS et auteur d’une enquête en 2014 et 2015. Une étude de l’OMS spécifique au Pacifique et qui s’intéresse aux questions de santé mentale.

Les Kanak les plus touchés

L’étude permet de mieux appréhender le phénomène. Elle montre que le territoire a des spécificités que l’on ne retrouve pas ailleurs et qui sont tout aussi inquiétantes. Le premier enseignement est que le suicide touche majoritairement les Kanak qui constituent 57 % des cas, alors que la communauté représente environ 39 % de la population totale (au recensement de 2014). Une surreprésentation des Kanak qui interpelle doublement puisqu’il s’agit surtout de personnes jeunes. La plupart des cas relèvent de la tranche d’âge allant de 25 à 44 ans alors que dans la plupart des pays du monde, et en particulier dans les pays occidentaux, le suicide touche plutôt des personnes entre 40 à 50 ans.

Au total, sur les deux années, les experts ont suivi 75 cas afin de tenter d’identifier des facteurs expliquant le passage à l’acte et notamment les liens avec des troubles psychologiques. « Nous avons réalisé des entretiens avec les familles afin de voir si les personnes présentaient des troubles. C’est un travail particulièrement douloureux pour elles, expliquait le docteur Goodfellow. Dans 62 % des cas, les personnes présentaient des troubles psychiques. Quand on compare aux autres études, on s’aperçoit qu’il y en a moins qu’ailleurs. Dans les autres pays, on atteint des taux de 80 à 90 % voire davantage. »

Cette autre particularité permet d’orienter la réflexion sur des facteurs socioculturels, autrement dit l’état de la société. Facteurs auxquels s’ajoutent d’autres pathologies telles que la dépression et l’addiction aux produits dangereux comme l’alcool, le cannabis ou encore le kava. De manière plus surprenante, la séparation amoureuse pèse beaucoup plus qu’ailleurs. On retrouve ce facteur dans près de 60 % des suicides. Sans être exhaustive, l’enquête montre également que les personnes passant à l’acte présentaient des antécédents de violence à 44 % et qu’un tiers était suivi par le CHS pour schizophrénie.