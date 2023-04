Nicolas Metzdorf (Les Loyalistes) s’est empressé d’écrire au haut-commissaire. « Dans un contexte général d’inflation, de vie chère et de hausse des prix, cela me semble totalement improductif. (…) Et surtout, c’est en totale contradiction avec la politique fiscale de baisse des impôts fixée par Emmanuel Macron et mise en œuvre par Bruno Le Maire », insiste le député de la majorité présidentielle, qui demande une « clarification » aux représentants de l’État.

DES « RECETTES DE TECHNOCRATES »

« Tout est relatif », répond Louis Le Franc à ceux qui s’inquiètent du poids de la fiscalité : le taux de prélèvements obligatoires s’élève à 45 % en Métropole, contre « 32 % en Nouvelle- Calédonie, où l’État a dépensé 195 milliards de francs en 2021 », insiste-t-il.

« La comparaison est malvenue pour une raison simple : les écarts de richesse, les inégalités sont infiniment plus inquiétants qu’en Métropole », rétorque Philippe Michel (Calédonie ensemble), fustigeant « les recettes de technocrates qui consistent à proposer une augmentation indéfinie des prélèvements ».

Il regrette toujours que le gouvernement Santa ait signé « les yeux fermés » les conditions inscrites dans l’annexe 6 pour obtenir « dans l’urgence » le prêt de 28,6 milliards.

FAIRE DES ÉCONOMIES AVANT DE CRÉER DES IMPÔTS

Yoann Lecourieux (Rassemblement-LR), déjà membre du gouvernement en 2020, ne renie pas le texte. « C’est une boîte à outils d’abord destinée à faire des économies et à revisiter la fiscalité dans son ensemble. Faisons ce travail-là avant de créer de nouveaux impôts », une position qui semble souder le camp loyaliste.

Il faut commencer par « fusionner » des établissements publics, des directions de la Nouvelle-Calédonie et « diminuer les dépenses de santé », liste Yoann Lecourieux, qui invite le haut-commissaire à abandonner son « idée incantatoire » et à « prendre connaissance de la réalité économique et fiscale de la Nouvelle-Calédonie ».