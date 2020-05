Le nickel et la Nouvelle-Calédonie entretiennent des liens anciens et complexes. Source de création de richesses indéniable pour le territoire, ses externalités environnementales, sociales ou fiscales sont loin d’être neutres. Alors que le Code minier, adopté en 2009, a fourni un cadre au développement du secteur, de nombreuses questions restent posées et suscitent de profondes divergences de point de vue. Le référé de la Cour des comptes qui examine « vingt ans de soutien financier de l’État à la filière du nickel en Nouvelle-Calédonie » en est la parfaite illustration. Les magistrats rappellent en particulier comment les derniers projets métallurgiques, ceux du Nord et du Sud, ont pu voir le jour. Pour mémoire, l’usine du Nord a bénéficié d’un premier soutien de l’État au travers de l’échange des massifs miniers de Poum et de Koniambo qui a permis de fournir la ressource nécessaire à l’exploitation de l’usine. Cet échange a été rendu possible par l’indemnisation d’Eramet par l’État à hauteur de 18 milliards de francs (150 millions d’euros). Un prêt a également été accordé par l’Agence française de développement pour un montant d’un peu plus de 20 milliards de francs afin de permettre la construction du complexe industriel (un prêt aujourd’hui remboursé aux deux tiers). La Cour des comptes estime que le risque de non-remboursement est élevé. La SLN a également bénéficié d’un soutien important de l’État, en particulier depuis 2015 qui avait été marqué par une chute brutale des cours du nickel. Le Premier ministre de l’époque, Manuel Valls, avait annoncé, lors de son déplacement à Nouméa, l’octroi d’un prêt de 24 milliards de francs pour sauver la SLN et assurer sa pérennité. Ce prêt suscite une certaine inquiétude de la Cour des comptes vu la situation de l’industriel et de son incapacité à sortir de l’ornière. Elle rappelle notamment que les programmes successifs « SLN 2018 », « SLN 2020 » ou encore « Plan de sauvetage » n’ont pas suffi à redonner la compétitivité escomptée au métallurgiste faisant courir un gros risque financier à l’État. Une pluie de milliards De la même façon, cette compétitivité passe par la construction d’une nouvelle centrale électrique à Doniambo en remplacement de celle au fuel. Un projet qui connaît de nombreux atermoiements et pour lequel l’État a accordé une garantie de près de 40 milliards de francs. Des engagements qui exposent sensiblement les intérêts de la puissance publique. La Cour estime indispensable que les conditions du « fonctionnement futur et du financement de la centrale » soient clarifiées avant d’octroyer la garantie de l’État. L’appel à projets lancé par le gouvernement devrait pouvoir apporter des réponses d’ici la fin de l’année, mais la réalisation de l’équipement pourrait prendre plusieurs années.

Vale a bénéficié des mêmes conditions que la SLN via un prêt de 24 milliards de francs pour faire face à ses difficultés de trésorerie. L’industriel a remboursé les intérêts de cet emprunt, mais le capital reste à solder d’ici 2026. La garantie de l’État a, par ailleurs, été sollicitée par Vale pour assurer le financement du projet Lucy, finalement reporté. La Cour des comptes recommande que la garantie fasse l’objet d’un réexamen lorsque le futur repreneur du site de l’usine du Sud relancera le projet considéré comme indispensable à la viabilité économique de l’exploitation. Le constat peut paraître amer, les dizaines de milliards n’auront pas suffi à redonner de la vigueur aux trois métallurgistes qui se trouvent toujours dans des situations délicates. À ces aides directes, il faut ajouter celles de la défiscalisation. Un précédent rapport datant de 2012 concluait à la nécessité de supprimer ce dispositif jugé coûteux pour les finances publiques, générateur de rentes et peu profitable aux investisseurs finaux, l’avantage pouvant être capté par l’importateur et le distributeur et comportant de sérieux risques de fraudes, faute de réels contrôles des opérations sur le terrain. Pire, les services ne sont pas en mesure de présenter des données fiables et globales permettant de savoir précisément à qui ont bénéficié les opérations et quel en est le coût financier, et ce, malgré de lourdes procédures administratives. La Cour estime que ce dernier représente environ 10 % de la valeur ajoutée totale du secteur nickel. De la même façon, le référé s’interroge sur la pertinence de ce dispositif pour atteindre l’un de ses principaux objectifs : le maintien de l’emploi. Le rapport de 2012 avait évalué le coût pour la création d’un emploi direct à environ 87,6 millions de francs sur la période de référence de vingt ans. Une évaluation confirmée par de nouveaux calculs. Une fois encore, il est recommandé de substituer des aides directes des collectivités locales, de l’État ou de Bpifrance à la défiscalisation. Dans sa réponse, le Premier ministre, Édouard Philippe, a rappelé l’esprit du soutien de l’État au secteur du nickel calédonien. « L’intervention de l’État dans ce secteur […] s’inscrit dans un contexte économique donné, mais elle n’est motivée sur le long terme que par les engagements politiques des gouvernements successifs vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie, engagements posés par les accords de Matignon- Oudinot et de Nouméa et les accords de Bercy ».