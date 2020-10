Le Salon international du livre océanien se tient jusqu’à dimanche au centre culturel Tjibaou. Au programme, des rencontres ou des échanges en visioconférence avec des auteurs, essayistes, dessinateurs, éditeurs ou photographes. Il y aura également des spectacles, contes et projections, des ateliers créatifs et jeux, une grande librairie et un troc de livres. Cette treizième édition a pour thème « Soyons nature ». Elle engage une réflexion sur la protection de l’environnement et propose au public des pratiques respectueuses. Le Silo s’intègre également à la journée de préfiguration de la dixième conférence du Pacifique insulaire avec une rencontre entre le monde du livre et celui de l’environnement. Le programme est à découvrir sur la page Facebook de l’évènement (Salon international du livre océanien).