Un écosystème en danger

Au-delà du loisir, le sentier sous-marin joue un rôle de sensibilisation auprès des visiteurs, car cet écosystème est menacé par les aléas naturels, les pressions humaines et le changement climatique. Le site reste plutôt dans un bon état, indique Carole Bernard, si ce n’est la partie la plus proche de l’îlot parce que des gens marchent sur le corail. « Le sentier est très riche avec une grande diversité d’espèces, mais le fond est exposé et soumis aux courants, les cyclones ont cassé une partie des coraux branchus. Heureusement, s’ils sont très fragiles, ils repoussent vite. »

Le rappel des bonnes pratiques

Les panneaux permettent aussi de rappeler les règles de base de protection du lagon à l’aide de pictogrammes : ne pas nourrir les poissons, ne pas prélever ni marcher sur le corail et ne pas toucher ni la faune marine ni les tortues, encore trop souvent victimes des baigneurs. « Certains s’y accrochent et les maltraitent, ils vont les voir, les titillent, les empêchent de dormir, tout cela pour faire leurs photos », témoigne Carole Bernard.