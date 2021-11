Le président de l’institution, Yvon Kona, explique que cette période d’un an doit servir à un travail préparatoire pour organiser la remise des corps aux clans maternels et pour déterminer les nouvelles alliances claniques. Durant cette période, les familles touchées vont devoir s’adapter et, notamment, attendre la levée du deuil pour les mariages. Il est demandé aux familles, clans et chefferies « d’en saisir toute la portée et de la respecter ».

Un risque de rupture Les sénateurs font état d’un choc moral et psychologique qui ne permet pas d’organiser le référendum dans la paix et la sérénité. Il doit donc être repoussé à l’année prochaine. Une lettre en ce sens a été envoyée mardi au président de la République, Emmanuel Macron. « S’ils décident de le faire à tout prix, cela veut dire qu’ils ont un cœur de pierre, une approche qui n’est pas humaine », estime Justin Gaïa. Les sénateurs rappellent que ce référendum est « le plus important des trois » dans la mesure où il vient clore le « cycle historique de la première étape de la décolonisation » et que de son issue dépendra l’avenir statutaire et constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie. L’organiser « dans la précipitation » viendrait, selon eux, à réduire sa portée et banaliser l’histoire. Ils alertent d’ailleurs Emmanuel Macron des « risques de rupture » qui se présentent dans un contexte de « déstabilisation générale », d’incertitude. Ils insistent sur un « clivage ethnique renforcé » ces dernières années et un « processus d’émancipation inachevé ».