Le Sénat adopte, les réserves montent

De l’examen en première lecture au Sénat, mardi 24 février, du projet de loi constitutionnelle (PJLC) relatif à la Nouvelle-Calédonie, on retiendra deux choses. Un, le texte a été adopté à une large majorité de 215 voix contre 41. Deux, après avoir annoncé que, si le gouvernement insérait dans le PJLC, par voie d’amendement, un quatrième report des élections provin-ciales, pouvant aller jusqu’à décembre 2026, les députés et les sénateurs du PS voteraient contre le texte, le groupe socialiste du Sénat a finalement opté pour l’abstention, après d’intenses débats internes.

Un vote qui ne préjuge pas de l’attitude des députés socialistes lorsque le PJLC sera examiné à l’Assemblée nationale, à partir du 31 mars. « Le gouvernement a mis le Parlement et, avec lui, la Nouvelle-Calédonie dans une double impasse, a expliqué la sénatrice (PS) de Seine-Saint-Denis, Corinne Narassiguin. Pour cette première lecture au Sénat, le groupe socialiste s’abstiendra, car nous voulons donner la possibilité au gouvernement de suspendre l’examen du projet de loi constitutionnelle pour convoquer les élections provinciales au printemps [avant la fin juin]. (…) Mais si la navette parlementaire devait se poursuivre comme prévu à l’Assemblée nationale, avec le report des élections provinciales, alors les députés socialistes voteront contre. »

CRITIQUES

Sous l’œil du président du Sénat, Gérard Larcher, et, dans les tribunes, du député indépendantiste Emmanuel Tjibaou, c’est le Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui a introduit la discussion générale. N’ignorant pas les critiques acerbes dont il fait l’objet de la part du camp indépendantiste et de la gauche, il s’est attaché à défendre son action lors de son passage au ministère des Outre-mer, rappelant notamment le contexte entourant la tenue du troisième référendum, en décembre 2021.

En ce qui concerne le texte en débat, il a apporté quelques mises au point, récusant clairement toute volonté de conditionner le soutien économique et social prévu pour la Nouvelle-Calédonie à un accord préalable sur les institutions. « La France ne fait pas de chantage à ses concitoyens sur la promesse républicaine », a affirmé le chef du gouvernement.