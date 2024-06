Le secteur du nickel au bord de la rupture

Frappé par la crise internationale due à la surproduction indonésienne, et chamboulé par les tiraillements politiques autour du projet de pacte sur le nickel, le secteur minier et métallurgique accuse un nouveau coup dur avec les exactions et blocages liés à la contestation du dégel du corps électoral provincial.

Des barrages étant installés sur les accès à ses mines, l’usine de Doniambo n’est plus alimentée et les stocks de minerai atteignent un niveau critique. Il devait rester, mercredi, moins de dix jours de réserve avant l’arrêt des fours. Ces équipements Demag tourneraient déjà à 30 mégawatts, ce qui est vraiment très bas. Seul le roulage à Népoui a repris.

Le complexe de Prony Resources NC est à l’arrêt depuis mardi 21 mai. Les routes du Sud sont bloquées. La priorité n°1 demeure la sécurité des salariés et des installations. Si la première tranche du prêt de l’État a été accordée, le versement de la deuxième est conditionné à la signature du pacte nickel, aujourd’hui mis en stand-by. Ce qui peut poser des soucis de trésorerie dans plusieurs mois.

KNS recherche toujours un successeur à l’actionnaire Glencore, mais les conditions de sérénité sont-elles réunies ? Les petits mineurs, de leur côté, sont extrêmement pénalisés par les blocages autour de leurs mines et leurs stocks.