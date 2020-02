Davantage de sécurité pour le client

Concrètement, deux nouvelles assurances obligatoires vont être créées (lire l’encadré) : l’une sera à la charge du client, l’autre à la charge de l’entreprise de construction. En cas de litige, le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le client, n’aura plus à prouver qu’il est responsable. Son assurance prendra en charge les travaux s’il est démontré qu’il y a malfaçons. Son assurance se chargera, par la suite, de chercher les responsabilités de l’incident.

À plus long terme, cette loi devrait permettre d’améliorer la qualité des matériaux et des procédés utilisés. En effet, le gouvernement va soutenir les laboratoires locaux de contrôles et d’essais et établir un partenariat avec les laboratoires accrédités de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Enfin, le référentiel devrait permettre d’« assainir » le secteur de la construction.