Dans le secteur de la construction de maisons individuelles, il est beaucoup plus difficile d’obtenir des chiffres, car la seule donnée dont on dispose concerne la vente des terrains. Étant donné les difficultés dans le secteur du BTP et la baisse historique de la consommation de ciment depuis trois ans, on suppose que la construction de villas est cependant impactée. Si le marché du neuf s’est effondré, celui de l’ancien s’était plutôt maintenu jusqu’en 2019.

Une tendance qui a évolué depuis. « Puisque le volume total des transactions a baissé de 15 % en 2019, on s’attend logiquement à un repli sur l’ancien également pour 2020. C’est une conclusion évidente qui apparaîtra clairement quand on aura les chiffres exacts », poursuit Divy Bartra. Ces chiffres seront publiés en septembre par l’Observatoire de l’immobilier. Pour l’heure, les professionnels s’attendent d’ores et déjà à une nouvelle baisse des transactions en 2020.