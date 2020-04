La commission permanente du Congrès a rendu un avis favorable à un projet d’ordonnance de l’État. Ce texte prévoit que la date du second tour des municipales soit fixée au plus tard en juin, ce qui permettra aux Calédoniens de voter avant la Métropole, qui n’est pas sortie de sa crise sanitaire. Cette date fixera aussi celle de l’entrée en vigueur des conseils municipaux des onze communes élus dès le premier tour, le 15 mars. Les conseillers, qu’ils aient été élus au premier ou au second tour, termineront tous leurs mandats en même temps.