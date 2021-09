Face au variant Delta, plus contagieux et d’une vitesse de propagation fulgurante, le sas sanitaire tel que nous le connaissons depuis plusieurs mois ne pourra pas être maitrisé dans la durée. Les Néo-Zélandais, qui fonctionnaient jusqu’ici avec un système similaire au nôtre, ont fait l’expérience d’une introduction et des questions se posent sur l’avenir de leur stratégie sur le long terme. La Nouvelle-Calédonie doit prendre des décisions rapidement et élaborer un plan d’action pour s’adapter à ce contexte. En continuant sur notre lente trajectoire de vaccination, et même avec nos mesures à l’entrée, nous pourrions connaître une situation identique à celle observée en ce moment en Polynésie française.

C’est en tout cas le point de vue des nombreux spécialistes qui seront rassemblés ce vendredi à la CPS pour les premières Assises du Covid. Ils feront une restitution des recherches qu’ils ont menées ces dernières semaines. Aux politiques, ensuite, de prendre des décisions. La vaccination obligatoire, pour une partie ou pour tous les Calédoniens, est déjà envisagée par certains élus. Faute de sursaut suffisant au sein de la population. Certains s’insurgent chaque jour contre un certain chantage à la vaccination. Mais que l’on soit pour ou contre, le contexte n’a déjà plus rien de normal… Et il n’est pas question de rouvrir les frontières. Ce serait, de l’avis des scientifiques, suicidaire.