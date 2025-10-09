Le rôle des policiers municipaux pourrait être renforcé

Saisie par le haut-commissariat, la commission permanente du Congrès a examiné, vendredi 3 octobre, le projet de loi relatif à l’extension des prérogatives des polices municipales et des gardes champêtres. Les élus ont formulé une observation dans l’avis rendu : les agents intéressés pourront, en vertu de ce texte, constater certains délits et « ces mesures étant adoptées par l’État au titre des règles en matière de procédure pénale », l’assemblée du boulevard Vauban demande à Paris de financer les formations inhérentes « qui participent directement à la mise en œuvre pratique de sa compétence ».

Le projet de loi comporte notamment deux innovations intéressant la Nouvelle-Calédonie qui concernent les policiers municipaux et les gardes champêtres : des compétences judiciaires élargies – constatation d’infractions de vol, de conduite sans permis, d’usage de stupéfiants, etc. – et de nouveaux moyens d’action – armement, expérimentation de l’utilisation de drones, etc. Si le texte doit permettre une plus grande « réactivité » en matière de sécurité, Virginie Ruffenach (Rassemblement) s’est inquiétée du financement de la formation et des rémunérations. Louis Mapou (UNI) s’interroge sur la question du respect de « l’éthique dans l’exercice de la fonction » sur un territoire « où tout le monde se connaît ».