La politique de transition énergétique de l’usine du Nord a un nom. Elle s’appelle Marie-Caroline Lacroix. « Elle est en charge du projet, présente Neil Meadows, président de Koniambo Nickel (KNS). Nous travaillons avec des acteurs locaux et internationaux sur les possibilités et les alternatives que nous avons. »

Embauchée en septembre dernier, l’ancienne salarié d’EDF, familière des énergies hydrauliques, compte aider KNS à réduire ses émissions de CO2 « le plus rapidement possible ». D’abord de moitié à l’horizon 2035, puis en se rapprochant du « zéro émission » en 2050. « Plus vite nous basculerons sur de l’énergie renouvelable, plus vite, ce sera intéressant », avance Marie- Caroline Lacroix.

Le métallurgiste et minier de Koné a lancé plusieurs pistes. « Nous travaillons sur l’optimisation énergétique de nos équipements pour observer toutes les pertes au cours de nos processus, entame Marie-Caroline Lacroix. C’est une étude très longue qui va permettre derrière d’avoir très rapidement des résultats. »

SOLAIRE ET GAZ NATUREL

Une deuxième réflexion porte sur la possibi- lité d’alimenter en partie l’usine du Nord avec des énergies renouvelables en provenance du réseau public. KNS a besoin de 240 MW d’électricité, aujourd’hui majoritairement fournis par la combustion du charbon, pour faire tourner ses infrastructures. Un volume pas encore disponible en province Nord. « Demain, avec la transition énergétique du territoire, de plus en plus de fermes photovoltaïques vont s’installer », avance la chargée de projet.

Or, un apport en énergie stable doit être maintenu 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. « Cela demande des études poussées pour savoir comment nous pouvons assurer une stabilité électrique avec ce nouveau système de production, poursuit-elle. Nous devons faire un travail technique pour bien structurer le stockage à l’échelle du territoire pour mutualiser au mieux les équipements. »

Stratégie et groupe de travail KNS veut participer aux groupes de travail sur l’avenir institutionnel, précisément sur la thématique concernant directement son secteur d’activité. « Nous avons exprimé à plusieurs reprises notre désir de participer au groupe de travail sur le nickel, en tant qu’employeur principal du Nord (1 330 salariés et 450 entreprises sous- traitantes, NDLR) », explique Neil Meadows. Sans s’avancer sur une stratégie du nickel à l’échelle du territoire, le président de KNS souhaite que les acteurs s’attendent autour d’une « compréhension commune ».