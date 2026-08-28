Le retour du stand-up

Sur la scène du Théâtre de poche, l’heure est aux dernières répétitions pour Camillia, Sophie, Ludovic et Florence. Du 27 au 30 août, ces comédiens amateurs présenteront leur premier stand-up, dans le cadre de la deuxième édition du programme de médiation culturelle « In Ze poche », organisée par la ville de Nouméa. Pendant deux mois, ils ont travaillé leur voix, leur texte et la gestion de leur stress, accompagnés par Damien Cholley, metteur en scène et fondateur de la compagnie du Fameux Paul.

Pour Camillia, qui publie des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, il s’agit d’un premier « vrai » contact avec le public. Elle s’est toujours promis qu’un jour, elle sauterait le pas. « J’ai toujours rêvé de faire un seul en scène […] C’est un gros challenge », confie-t-elle.

MULTIPLICATION D’ÉVÈNEMENTS

Si l’expérience lui plaît, elle aimerait ensuite créer son propre spectacle, comme l’a fait Marion Carnicelli, alias « Marion Cash », révélée par « Women in the poche », en 2025. La stand-uppeuse présentera d’ailleurs son nouveau spectacle, « Et l’amour alors ? », du 3 au 6 septembre, au Théâtre de poche. Un second opus après « Faites l’humour pas la guerre », présenté à Boulouparis, Bourail et à Nouméa. « Au départ, lorsque j’ai candidaté pour Women in the poche, je faisais cela par plaisir, je ne pensais pas forcément à une suite […] Puis j’y ai pris goût », raconte-t-elle.

En juillet, le restaurant Sur un autre thon, à la baie des Citrons, a également organisé le premier « Nouméa Comedy Club ». Six artistes se sont succédé sur scène, devant un public conquis. L’idée est désormais de réitérer l’évènement chaque mois.

Après avoir connu une première période florissante, le stand-up semble ainsi reprendre progressivement du terrain, après avoir été freiné par la crise sanitaire et les émeutes.