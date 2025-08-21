Le report des provinciales examiné au Sénat le 23 septembre

Une proposition de loi, signée par six présidents de groupe du Sénat, pour un troisième report des élections provinciales calédoniennes a été déposée le 13 août. Le Sénat se prononcera le 23 septembre avant l’Assemblée nationale. Le texte propose un report au plus tard le 28 juin 2026. Celui-ci est lié à la mise en œuvre des réformes du projet d’accord de Bougival, notamment la révision du corps électoral. Le FLNKS, qui a rejeté cet accord, réclame le maintien des provinciales en novembre 2025.
