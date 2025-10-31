Le report des élections acté, mais la reprise du dialogue en suspens

Soulagement d’un côté, colère de l’autre. Mardi 28 octobre, l’Assemblée nationale a adopté, par 279 voix pour et 247 voix contre, la proposition de loi organique (PPLO) reportant la tenue des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie « au plus tard le 28 juin 2026 ». Une première étape franchie. Le Sénat devait dans la foulée, mercredi 29 octobre, adopter à son tour le texte, qu’il avait largement approuvé en première lecture, deux semaines plus tôt, avant que le Conseil constitutionnel en soit automatiquement saisi et se prononce, probablement la semaine suivante, sur sa conformité à la Constitution. Ce n’est qu’après que celui-ci aura rendu sa décision que la loi organique pourra être promulguée.

Pour tous les acteurs – gouvernement, opposants et partisans –, cette PPLO constituait bien la première marche du processus législatif et constitutionnel de mise en œuvre du projet d’accord signé le 12 juillet à Bougival. Sauf qu’en chemin, les embûches se sont multipliées, aggravées par les péripéties de la situation politique hexagonale, et le parcours aura été loin d’être limpide, laissant planer jusqu’au dernier moment un léger parfum d’incertitude. Que les uns et les autres s’employaient à entretenir par une dramatisation excessive aux fins de mobiliser leurs troupes respectives.

GLISSEMENT SÉMANTIQUE

Résumons. Le 15 octobre, les sénateurs examinent en première lecture la PPLO « visant à reporter le renouvellement général des membres du Congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en œuvre de l’accord du 12 juillet 2025 », déposée le 13 août par six des huit présidents de groupe du Sénat. Le texte est largement adopté, sans modification, à l’exception de l’intitulé de la proposition de loi, devenu « afin de permettre la poursuite de la discussion sur l’accord du 12 juillet 2025 et sa mise en œuvre ». Ce simple glissement sémantique témoigne de la volonté des partisans de l’accord de Bougival de réintégrer le FLNKS recomposé dans le processus de discussion et de finalisation en cours après que celui-ci a formellement rejeté le texte.

C’est sous cette version amendée que la proposition de loi est transmise à l’Assemblée nationale où, cette fois, les groupes de La France insoumise (LFI), de la Gauche démocrate et républicaine (GDR), auquel appartient le député de la 2e circonscription de Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Tjibaou, et des Écologistes sont bien décidés à mener bataille pour empêcher son adoption. La décision du Rassemblement national (RN), de voter contre, et les états d’âme du groupe socialiste rendent l’issue incertaine. D’autant que le temps est compté. Tant que la loi organique n’a pas été promulguée, la date de tenue des prochaines élections provinciales est fixée au 30 novembre au plus tard et le décret de convocation des électeurs pour ce scrutin devrait être publié au plus tard le 2 novembre.