Le report des cotisations sociales prolongé

Mis en place en juin dernier, le report des cotisations sociales a été prolongé pour le quatrième trimestre, a annoncé le gouvernement, lundi 2 novembre. Jusqu’à présent, il a bénéficié à 126 entreprises sur les 1 500 entreprises et les 1 300 travailleurs individuels éligibles. Le gouvernement estime cette fois le nombre de bénéficiaires potentiels à 2 600 entreprises et 2 500 travailleurs indépendants.

Une augmentation qui s’explique par l’allègement des critères d’éligibilité. En effet, le seuil de perte de chiffre d’affaires entre 2023 et 2025 est désormais de 30 % au lieu de 40 %. Le report des cotisations est rallongé d’un an et leur remboursement sera également étalé sur deux années, en quatre échéances. Les demandes sont à déposer à la Cafat avant le 31 décembre prochain.