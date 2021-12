185 004 électeurs sont inscrits sur la liste électorale pour le référendum, 22 167 en province des Îles, 42 132 dans le Nord et 120 705 dans le Sud. Les 307 bureaux de vote seront ouverts de 7 heures à 18 heures pour la majeure partie du territoire, de 7 heures à 19 heures pour les 60 bureaux de Nouméa et de 7 heures à 17 heures à Tiga et l’île Ouen.

La carte électorale n’est pas obligatoire. Une pièce d’identité avec photo suffit. Le pass sanitaire n’est pas nécessaire. En revanche, on doit venir masqué et emporter si possible un stylo. Les procurations peuvent, en principe, être effectuées jusqu’au dernier moment, encore faut-il qu’elles puissent être prises en compte. Mieux vaut donc ne pas attendre.

Environ 4 450 procurations ont été enregistrées pour ce scrutin : 2 675 sur le territoire et 466 à l’extérieur. Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale spéciale mais que vous remplissez les conditions, rapprochez-vous du délégué de la commission de contrôle. Il faudra vous munir de justificatifs de présence en Nouvelle-Calédonie depuis 1994 : extraits Cafat, avis d’imposition, certificats de scolarité, etc.

Pour connaître son bureau de vote, ou tout autre renseignement, consultez le site www.electeur-nc.fr.

Les taux de participation seront communiqués à midi et 17 heures.