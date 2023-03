Le procès en appel intervient après neuf ans de procédure et cinq renvois. Jeudi 2 mars, le parquet de la cour d’appel de Papeete a requis six mois de prison avec sursis et 42 000 euros d’amende contre le leader indépendantiste et ancien président de Polynésie française, Oscar Temaru, pour prise illégale d’intérêts.

Ces réquisitions sont identiques à la peine prononcée en 2019, en première instance. Oscar Temaru, maire de Faa’a, était jugé pour avoir fait financer par sa commune une radio qui, selon le tribunal, avait assuré sa « propagande » et celle de son parti. À 78 ans, l’homme politique est apparu affaibli à la barre. Il a dénoncé un « procès politique » et « l’État colonial » français.

Ses avocats et son parti affirment que les poursuites sont une mesure de rétorsion pour avoir porté plainte contre la France pour crime contre l’humanité en raison des 193 essais nucléaires réalisés en Polynésie entre 1960 et 1996. La radio communale Te Reo o Tefana évoquait régulièrement ce combat antinucléaire et indépendantiste. La défense a souligné qu’aucun enregistrement n’a pu être produit pour démontrer qu’il s’agissait d’une radio de propagande.

Dans son réquisitoire, l’avocate générale Céline Charloux a rappelé que certains employés de la voirie communale avaient été exclusivement affectés à la radio. Elle a requis 838 000 euros d’amende contre la radio elle-même. Les avocats de la défense ont accusé Paris d’être à la manœuvre.