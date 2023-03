Un « nouveau chapitre » diplomatique s’ouvre entre la Nouvelle-Calédonie et les Fidji, selon les autorités fidjiennes. Le président du gouvernement Louis Mapou et le Premier ministre Sitiveni Rabuka ont signé, le 24 février, un accord sur le tourisme, l’environnement, le commerce, la pêche ou encore l’agriculture. « Les deux nations ont beaucoup en commun, des défis et des opportunités semblables », a relevé Sitiveni Rabuka, appelant à plus de coopération entre les territoires membres du Forum des îles du Pacifique (FIP), réunis justement sur l’archipel, à Nadi, pour leur rencontre annuelle. Les dirigeants ont discuté de la stratégie 2050 de la région. Les membres du FIP veulent apparaître unis dans un Pacifique de plus en plus marqué par les tensions entre les États-Unis et la Chine. La réunion marquait le retour des Kiribati, parties en juillet dernier. Les participants se sont engagés à respecter l’accord de Suva, visant à créer des bureaux sous-régionaux dans le Pacifique Nord et à mieux partager les responsabilités. La Nouvelle-Zélande et l’Australie ont promis respectivement 200 millions et 70 millions de francs pour réaliser cette réforme. Autre point d’accord, le soutien au projet de consultation de la Cour international des Nations unies porté par le Vanuatu sur les obligations des États en matière de changement climatique. Un envoyé spécial permanent auprès de l’ONU va d’ailleurs être envoyé à Washington. Il devra rendre compte lors du prochain sommet du FIP prévu dans l’année aux îles Cook, qui succèdent aux Fidji à la présidence de l’organisation.

© Gouvernement des Fidji