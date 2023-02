Le think tank australien, le Lowy Institute, a rendu son dernier rapport sur les pouvoirs et influences dans l’Indo-Pacifique. L’étude montre que les États-Unis restent la nation la plus influente et que tout le « battage » autour de l’influence montante de la Chine dans la région est souvent exagéré.

Elle arrive en deuxième position et son influence s’est plutôt rétractée du fait de son isolement durant la pandémie de Covid-19. Les autres pays de la liste sont (dans l’ordre) : le Japon, l’Inde, la Russie, l’Australie, la Corée du Sud, Singapour, l’Indonésie et la Thaïlande.

Retrait de caméras chinoises en Australie